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ICC वनडे रैंकिंग में RO-KO का जलवा, नंबर-1 की कुसी पर गिल की नजर
Ankush-upadhayay
Jul 22, 2026
Jul 22, 2026
Ankush-upadhayay
शुभमन गिल वनडे रैंकिंग में 801 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं.
विराट कोहली 767 रेटिंग प्वाइंट के साथ तीसरे स्थान पर बने हुए हैं.
रोहित शर्मा वनडे रैंकिंग में 758 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ चौथे नंबर पर हैं.
इस रैंकिंग में श्रेयस अय्यर 13वें पायदान पर हैं, जिनके खाते में 633 प्वाइंट्स हैं.
केएल राहुल 625 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ इस रैंकिंग में 18वें पायदान पर खिसक गए हैं.
वहीं, न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल 802 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं.
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इंग्लैंड के जो रूट भी 674 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं.
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