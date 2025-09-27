✕
Sep 27, 2025
Karishma-upadhyay
हाइपरटेंशन या हाई बीपी के पेशेंट को जरूर पता होनी चाहिए ये 7 बातें, जानें डॉक्टर ने क्या दी सलाह!
अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं.
तो आइए आज हम आपसे विशेषज्ञों के माध्यम से 7 जरूरी टिप्स शेयर करते हैं, जिसे फॉलो करके आप फिट रह सकते हैं.
डॉक्टर का कहना है कि हाइपरटेंशन के पेशेंट को रोजाना कम से कम 15 मिनट ब्रिक्स वॉक यानि तेज चलना चाहिए.
हाई बीपी के पेशेंट को रोज अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए और हालत खराब होने पर डॉक्टर से बात करनी चाहिए.
हाइपरटेंशन के मरीज को जंक फूड, शराब और तंबाकू का सेवन करने से बचना चाहिए.
डॉक्टर का कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को रोजाना पोषक तत्वों से युक्त भोजन करना चाहिए, जैसे फल और सब्जियां.
ऐसे में डॉक्टर का ये भी कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को नमक का सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए.
बता दें कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को एक दिन की डाइट में रोजाना 5 से 6 ग्राम नमक का ही सेवन करना चाहिए.
डॉक्टर का ये भी कहना है कि हाई बीपी के मरीजों को प्रिजरवेटिव फूड्स और पैकेज्ड फूड कम से कम खाना चाहिए.
