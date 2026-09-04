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EPFO में मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें?
Kunal-mishra
Sep 04, 2026
Sep 04, 2026
Kunal-mishra
EPFO में मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें?
EPFO Portal पर करें लॉगिन
सबसे पहले आपको EPFO Portal पर लॉगिन करना है.
मैनेज टैब पर जाएं इसके बाद आपको मैनेज टैब पर जाना होगा.
कॉन्टैक्ट डिटेल अब आपको कॉन्टैक्ट डिटेल को चुनना है.
चेंज मोबाइल नंबर इसके बाद आपको चेंज मोबाइल नंबर पर टिक करना है.
OTP आएगा अब आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा.
सबमिट कर दें अब ओटीपी को डालकर सबमिट कर देना है.
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