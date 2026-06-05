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गर्मियों में कैसे रखें त्वचा का ख्याल?
Deepika-pandey
Jun 05, 2026
Jun 05, 2026
Deepika-pandey
घर से बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगाएं.
दिन भर में कम से कम 10 गिलास पानी पिएं.
हल्का या वॉटर-आधारित मॉइस्चराइज़र लगाएं.
चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान रखें.
चेहरे को ठंडा रखने के लिए एलोवेरा जेल इस्तेमाल करें.
सोने से पहले खीरे का रस या गुलाब जल लगाएं.
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