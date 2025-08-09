खुद को रखना चाहते है शांत, तो आज से शुरू कर दे ये काम

आजकल लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या पेशेंस खो देते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बिकुल भी सही नहीं है, तो चलिए जानते हैं खुद को शांत करने के कुछ उपाय.

जब भी आपको बहुत गुस्सा आए तो 7 से 10 बार गहरी सांस लें.

रोज कम से कम 10 मिनट के लिए ध्यान करने के कोशिश करें, इससे मन बहुत शान्ति मिलती है. '

संगीत सुनना भी भी हमारे तनाव को कम करता है.

कोशिश करें प्रकृति, हरे भरे पेड़-पौधों के साथ समय बिताएं.

रोजाना वॉक या योग करें, इससे दिमाग और मे मन शांत रहता है.

हर स्तिथि में सकारत्मक सोचने की कोशिश करें.

मन और दिमाग को शांत करने के लिए आप अपनी कोई पसंदीदा किताब भी पढ़ सकते हैं या कुछ लिख सकते हैं.

अकेले समय बिताएं, खुद को समझें तथा रिलैक्स करने की कोशिश करें.

अपने परिवार या अपने किसी खास दोस्त से बात करें