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AC चलाते हैं? ये 10 बातें जान लीजिए
Kajal-jain
May 30, 2026
May 30, 2026
Kajal-jain
हर 15 से 30 दिन में AC के filter साफ करें, क्योंकि फिल्टर में जमी गंदगी कमरे के कूलिंग रोकती है और बिजली का खर्च बढ़ता है
AC का तापमान 24°C से 26°C के बीच रखें. बहुत कम तापमान पर एसी चलाने से सेहत के साथ बिजली के बिल पर असर पड़ता है
जब कमरे में हों, तब ही AC चलाएं. बीच-बीच में कमरे का ventilation मेंटेन करने के लिए पंखा भी चला सकते हैं
AC की इंडोर यूनिट के साथ-साथ आउटडोर यूनिट का ध्यान रखें, इसमें हवा रुकने, धूल और पानी से भी बचाएं
AC की कूलिंग कम होने लगे तो ये Gas कम होने का संकेत है. ऐसा Copper pipe पर बर्फ जमने के कारण होता है
AC से पानी का लीकेज होने लगे तो ड्रेन पाइप क्लीन रखें. इंडोर यूनिट की गंदगी साफ कराएं और इंस्टॉलेशन चेक करें
AC से आवाज आए तो ignore न करें. ये पंखे की खराबी का संकेत है. एसी के पुर्जे ढ़ीले या कंप्रेसर इशू हो सकता है
Voltage fluctuation से PCB और compressor खराब हो सकते हैं इसलिए स्टेबलाइजर जरूर लगवाएं
साल में 2 बार एसी की मेंटेनेंस कराएं, इससे कूलिंग अच्छी रहती है, AC की लाइफ बढ़ती है और बिजली की बचत होती है
सही Ton का AC चुनें. छोटे रूम में बड़ा AC लगाने से एसी की क्षमता और बिजली वेस्ट होती है. बड़े कमरे में छोटा एसी लगाने पर यही होता है
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