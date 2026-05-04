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कच्चा पपीता घर पर कैसे पकाएं?

Kajal-jain
May 04, 2026
May 04, 2026
Kajal-jain

गर्मियों में खराब खान-पान और लू लगने से कई बार पाचन और थकान जैसी हेल्थ प्रॉबलम्स होने लगती है.

ऐसी स्थिति में पोषक तत्वों से भरपूर पपीता, न सिर्फ एनर्जी बूस्ट करता है, बल्कि डायजेशन को भी ठीक करता है

वैसे तो मार्केट में पपीता सालभर मिलता है, लेकिन लोग पहचान नहीं पाते कि ये कच्चा है या पका हुआ

कई बार कच्चा पपीता घर ले आते हैं, जिसे पकाने का तरीका नहीं पता होता और पपीता फेंकना पड़ जाता है

कच्चे पपीते को पकाने के लिए अखबार में लपेटकर गेंहू और चावल से भरे डब्बे में 2 दिन के लिए रख दें.

आलू एलिथीन गैस रिलीज करता है, जिसका यूज फल पकाने के लिए किया जाता है. इसमें पपीते को रखकर पका सकते हैं

जल्दी पकने वाले फलों में केला भी शामिल है. कच्चे पपीते को केलों के साथ एक कागज में बंद करके रख सकते हैं.

कच्चे पपीते को कागज में लपेटकर तेज धूप या हीट वाले स्थान पर रख सकते हैं. हीट के संपर्क में आने पर पपीता पक जाता है

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