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बिना बाल काटे खत्म करें दोमुंहे बाल! जानिए आसान घरेलू उपाय
Preeti-rajput
Jun 14, 2026
Jun 14, 2026
Preeti-rajput
नहाने के बाद बालों को रगड़ें नहीं, माइक्रोफाइबर तौलिए से हल्के हाथ से थपथपाकर सुखाएं, इससे बाल कम टूटते हैं और मजबूत रहते हैं.
बाल सुलझाने के लिए चौड़ी कंघी का उपयोग करें और हमेशा सिरों से ऊपर की ओर धीरे-धीरे कंघी करें ताकि खिंचाव और टूटने से बचाव हो.
बालों में नमी बनाए रखने के लिए मॉइस्चराइजिंग शैम्पू और कंडीशनर का उपयोग करें, यह बालों को रूखेपन और टूटने से बचाकर उन्हें मुलायम बनाता है.
हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर और कर्लर जैसे गर्म उपकरणों का ज्यादा इस्तेमाल न करें क्योंकि इनसे बाल कमजोर, रूखे और दोमुंहे हो सकते हैं.
बहुत टाइट हेयरस्टाइल जैसे पोनीटेल या बन से बचें और सिल्क स्क्रंची का उपयोग करें ताकि बालों की जड़ों पर दबाव कम पड़े.
नारियल तेल, संतुलित आहार और पर्याप्त पानी बालों को अंदर से पोषण देते हैं, जिससे वे मजबूत, चमकदार और स्वस्थ बने रहते हैं.
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