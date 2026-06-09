1 कटोरी नमक का कमाल!

क्या आप भी दूध से लेकर हरी सब्जियां, फल, गूंथे हुए आटे, रात की सब्जी, सब कुछ फ्रिज में स्टोर करते हैं?
गर्मियों में खचाखच फ्रिज के भरे रहने से बदबू आती है और स्टोर किए गए फूड का स्वाद भी बिगड़ने लगता है
आप चाहें तो एक आसान DIY से अपने फ्रिज को एक दम साफ, चमचमाता और खुशबूदार बनाए रख सकते हैं
आपको कोई बड़ा खर्चा नहीं करना है और न ही महंगे लिक्विड खरीदने हैं, एक कांच के बाउल में नमक लेना है
एक कटोरी नमक फ्रीज में रखने से सड़ने-गलने वाली सब्जियां लंबे समय तक फ्रेश रहेंगी क्योंकि नमक मॉइश्चराइजिंग लेवल बढ़ाता है
फ्रिज खोलते ही आटा, दाल, सब्जी और फलों की जो स्मैल आती थी वो अजीब सी खुशबू भी गायब हो जाएगी
फ्रिज के किसी भी कोने में बस एक कटोरी में नमक भरकर रखने से फ्रीजर में जो बर्फ का पहाड़ जमता है वो भी नहीं होगा
ध्यान रखें कि फ्रिज की एक बार डीप क्लीनिंग करके ही नमक का बाउल रखें क्योंकि फ्रिज पहले से गंदा होगा तो नमक क्या महंगे लिक्विड भी कुछ नहीं कर पाएंगे