1 कटोरी नमक का कमाल!

ध्यान रखें कि फ्रिज की एक बार डीप क्लीनिंग करके ही नमक का बाउल रखें क्योंकि फ्रिज पहले से गंदा होगा तो नमक क्या महंगे लिक्विड भी कुछ नहीं कर पाएंगे