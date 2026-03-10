✕
बिना पैसा खर्च किए पाएं पिंपल्स के गड्ढों से छुटकारा, यहां जानें सीक्रेट
Preeti-rajput
Mar 10, 2026
चेहरे को दिन में कम से कम दो बार हल्के क्लींजर से धो लें. चेहरा साफ करने के लिए गुनगुने पानी का यूज करें.
जेंटल क्लींजिंग
क्ले मास्क हफ्ते में दो बार लगा सकते हैं. यह स्किन से तेल और गंदगी को साफ कर देता है.
क्ले मास्क
रोज रात को सोने से पहले हल्का और नॉन-ग्रीसी मॉइस्चराइजर जरुर लगाएं. इससे स्किन पर नमी बनी रहती है.
मॉइस्चराइजिंग
हर दिन SPF 30 सनस्क्रीन लगाना बेहद जरुरी है. सूरज की UV किरणें कोलेजन को नुकसान पहुंचाती है, उसी की कमी से पिंपल्स होते हैं.
सनस्क्रीन
पिंपल्स के निशान और गड्ढे साफ करने के लिए क्लीनिंग, मॉइस्चराइजिंग, और सनस्क्रीन रोजाना इस्तेमाल करें.
डेली रूटीन
