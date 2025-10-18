✕
Oct 18, 2025
Team-inkhabar
ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच रहा रोमांस? याद रखें ये 6 बातें
कई रिसर्च में ऐसा सामने आया है बेहतर सेक्स लाइफ के लिए रोमांस का ऑर्गेज्म तक पहुंचना जरूरी होता है.
रोमांस को ऑर्गेज्म तक पहुंचाना जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है. इसके लिए सिर्फ इंटरकोर्स ही काफी नहीं होता है.
रोमांस को ऑर्गेज्म तक पहुंचाने के लिए पहले पार्टनर को समझें और रोमांटिक टच करें.
टच है जरूरी
एक ही जगह पर रोमांस यानी सेक्स करना बोरिंग हो जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेज्म में कमी आने लगती है. ऐसे में जगह बदलना फायदेमंद हो सकता है.
जगह बदलें
कई बार एक ही जैसी चीजें रोमांस का मजा खत्म कर देती हैं. ऐसे में रोल प्ले आपकी मदद कर सकता है.
रोल प्ले
रोमांस बिना किस के अधूरा होता है. क्योंकि, किसिंग ही है जो कंफर्ट देती है और शरीर में उत्तेजना जगाती है.
किसिंग
रोमांस के दौरान सिर्फ इंटरकोर्स पर फोकस नहीं करें, इसे पूरी तरह एन्जॉय करें. इस दौरान पार्टनर से रोमांटिक बातें इसे और शानदार बना सकती हैं.
बातचीत करें
सेक्स को कोई काम नहीं समझें, जिसे निपटाना है और आगे बढ़ना है. इंटरकोर्स से पहले फोर प्ले पर भी ध्यान दें और जल्दबाजी करने से बचें.
जल्दबाजी न करें
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Disclaimer
Read More
लटकती तोंद से हो गए हैं परेशान, तो पेट की चर्बी कम करने के लिए रोजाना करें इस एक फल का सेवन!
अब SONY पर नहीं दिखेगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबला, जानिए कहां फ्री में देख सकते हैं मैच!
‘अल्लाह’ के इस मुस्लिम देश में पी जाती है सबसे ज्यादा शराब
मिल गया है धोखा? तो अपनाएं Move On करने के ये आसान तरीके