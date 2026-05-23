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गर्मी में फोन को हीट से कैसे बचाएं?

Deepika-pandey
May 23, 2026
May 23, 2026
Deepika-pandey

सीधी धूप से बचाएं.

मोबाइलल कवर हटा दें.

चार्ज करते समय कवर हटा दें.

बैकग्राउंड ऐप्स बंद करें.

स्क्रीन ब्राइटनेस कम करें.

फोन गर्म होने पर एयरप्लेन मोड पर करें.

फोन को स्विच ऑफ करें.

ठंडा करने के लिए फ्रिज या फ्रीजर में न रखें.

ठंडे कमरे या साधारण तापमान में रखें स्मार्टफोन

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