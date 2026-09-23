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एटीएम पर फ्रॉड से कैसे बचें?
Kunal-mishra
Sep 23, 2026
Sep 23, 2026
Kunal-mishra
एटीएम पर फ्रॉड से कैसे बचें?
मशीन की जांच करें कैश निकालते समय मशीन में कैमरा की जांच करें.
पिन छुपाकर डालें कैश निकालते समय पिन छिपाकर डालें.
अंजान से रहें सावधान ऐसे में आपको अंजान लोगों से सावधान रहना है.
कार्ड फंसे तो क्या करें कार्ड फंसने पर आपको बैंक को बताना है.
अलर्ट रहें ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है.
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