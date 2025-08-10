घर पर झट से  तैयार करें तुलसी के पत्तों से नेचुरल हेयर टॉनिक

tulsi benefits for hair- \u0926\u0930\u0905\u0938\u0932 \u0924\u0941\u0932\u0938\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u090f\u0902\u091f\u0940\u092c\u0948\u0915\u094d\u091f\u0940\u0930\u093f\u092f\u0932 \u0924\u0924\u094d\u0935 \u092e\u094c\u091c\u0942\u0926 \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u091c\u094b \u0935\u094d\u092f\u0915\u094d\u0924\u093f \u0915\u094b \u0921\u0948\u0902\u0921\u094d\u0930\u092b \u0938\u0947 \u0915\u093e\u092b\u0940 \u0930\u093e\u0939\u0924 \u0926\u093f\u0932\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902. \u092c\u093e\u0932\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0917\u094d\u0930\u094b\u0925 \u0915\u094b \u092c\u095d\u093e\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0939\u093e\u092f\u0915 \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948.\n\n