घर पर झट से  तैयार करें तुलसी के पत्तों से नेचुरल हेयर टॉनिक

दरअसल तुलसी में एंटीबैक्टीरियल तत्व मौजूद होते हैं, जो व्यक्ति को डैंड्रफ से काफी राहत दिला सकते हैं.

तुलसी आपके स्कैल्प को साफ़ रखने में मदद करती है और बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में सहायक होती है.

तुलसी और नारियल का तेल के कॉम्बिनेशन को बालों में लगाने में बालों में मजबूती बनी रहती है.

तुलसी के इस टॉनिक से बालों की जड़ें मजबूत होंगी और इसी के साथ बाल झड़ना भी कम होंगे।

आप हफ्ते में इसको दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपके बालों की चमक वापस आ जायेगी।

यह टॉनिक बालों को प्राकृतिक रूप से काला बनाये रखने में सहायता करता है और बालों को मुलायम करता है.