Dec 01, 2025
Karishma-upadhyay
पालक प्युरी बनाते वक्त इन बातों का रखें खास ख्याल, वरना खराब हो सकता है स्वाद!
दरअसल ज्यादातर लोग सर्दियों में पालक प्युरी का इस्तेमाल काफी करते हैं, जैसे इसे सूप, कढ़ी, सॉस, पनीर या आलू में डालकर.
ऐसे ज्यादातर लोग पालक प्युरी बनाते वक्त कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से खाने का पूरा स्वाद खराब हो जाता है.
तो आइए आज हम आपको पालक प्युरी बनाने का सही तरीका बताते हैं, साथ ही पालक प्युरी बनाते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए.
पालक प्युरी बनाने के लिए आपको केवल ताजा पालक, पानी, बर्फ के टुकड़े या बर्फ वाला पानी और नमक चाहिए.
इसे बनाने के लिए सबसे पहले पालक के पत्तों को धोकर कठोर डंठल हटाएं और उबलते हुए पानी में 2 से 3 मिनट पालक डालकर पकाएं.
अब पालक को बर्फ वाले बाउल में डालकर, तुरंत छानकर मिक्सर में डालें और पानी मिलाकर एकदम स्मूथ प्युरी बनाएं.
ध्यान रखें कि ब्लेंड करने के बाद महीन छन्नी या मलमल के कपड़े से पालक प्युरी को छानें और रेशे अलग करने के लिए इसे गरमागरम ही छानें.
बता दें कि पालक प्युरी बनाने के लिए हमेशा ताजे और कोमल पालक का इस्तेमाल करें और प्यूरी में पानी कम ही डालें.
ऐसे में आप पालक प्युरी को एयरटाइट कंटेनर में भरकर 2 से 3 दिन फ्रिज में रख सकते है और फ्रीजर में जमा कर 1 महीने तक रख सकते हैं.
