Oct 31, 2025
Team-inkhabar
दर्द ने कर दिया मूड खराब, ऐसे बनाएं सेक्स शानदार
इंटरकोर्स के दौरान महिलाओं को अक्सर दर्द होता है. यह दर्द कई बार सेक्स का मजा खराब कर देता है.
सेक्स के दौरान किसी भी तरह की परेशानी रिश्तों को खराब कर देती है. इस परेशानी से बचना चाहते हैं कुछ टिप्स को अपना सकते हैं.
सेक्स के समय दर्द से बचना चाहते हैं और मूड खराब नहीं होने देना चाहते तो फोरप्ले में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए.
फोरप्ले में जल्दबाजी
दर्द के पीछे की वजह रूखा और सूखापन भी होता है. ऐसे में लुब्रिकेशन भी दर्द की वजह बन सकता है.
लुब्रिकेशन
एक ही पोजिशन में सेक्स करने से पार्टनर को दर्द हो रहा है, तो ऐसे में अलग-अलग ट्राय करें. इससे आप अपना और पार्टनर का कंफर्ट ढूंढ पाएंगे.
अलग-अलग पोजिशन
सेक्स को सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं समझें, बल्कि पार्टनर से इमोशनली भी कनेक्ट रहें. तभी सेक्स एन्जॉय कर पाएंगे.
इमोशनल कंफर्ट
सेक्स के समय फोरप्ले और टच सबसे जरूरी होता है. क्योंकि, कई बार फीमेल्स को इरेक्शन नहीं होता है और कामेच्छा की कमी की वजह से भी दर्द होता है.
टच भी है जरूरी
अगर सेक्स के समय पार्टनर को हमेशा ही दर्द होता है, तो आप इसे संकेत समझें और डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं.
शरीर की सुनें
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Disclaimer
