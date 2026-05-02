कोरियन जैसी 'ग्लास स्किन' अब घर पर!

फेस वॉश: रात को भिगोए चावलों को पीस लें, पैन में पकाएं, हल्का गाढ़ा होने पर ठंडा करें, गुलाब जल बादाम तेल और बेबी वॉश मिक्स करें, तैयार फेस वॉश को कंटेनर में स्टोर कर लें.