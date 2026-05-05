झटपट मैंगो बर्फी रेसिपी: स्वाद ऐसा कि बार-बार बनाएंगे!

आम की बर्फी बनाने के लिए 1 कप आम के टुकड़े, आधा कप दूध, 3 कप कोकोनट पाउडर, 1/4 टी स्पून इलायची पाउडर, 1 चुटकी केसर और 1 कप चीनी लीजिए