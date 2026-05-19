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घर पर बनाएं हेल्दी एंड क्रंची 'मखाना नमकीन'
Kajal-jain
May 19, 2026
May 19, 2026
Kajal-jain
हेल्दी एंड क्रंची होम मेड नमकीन बनाने के लिए आपको मखाना, किशमिश, काजू, बादाम, बूंदी, रोस्टेड चना
कद्दू, खरबूज, सूरजमुखी, असली और तिल के बीज, करी पत्ता के अलावा 1 चम्मच घी भी लेना है
इन सभी चीजों को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एयर फ्राइड या पैन फ्राइड कर सकते हैं
सबसे पहले मखाना को एक चम्मच घी में अच्छे से क्रंची रोस्ट कर लें और अलग बर्तन में निकाल लें
इसके बाद किशमिश, काजू, बादाम, बूंदी, रोस्टेड चना, कद्दू और खरबूज के बीज और करी पत्ता को भी हल्का भून लें
सभी चीजों के हल्का गर्म होने पर काला नमक, लाल मिर्च, सौंफ का पाउडर, सादा नमक, चाट मसाला और 2 चुटकी हल्दी डालें
सभी चीजों को एक बर्तन में अच्छे से मिलाएं और कांच के एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख दें
इस होममेड क्रंची और हेल्दी नमकीन को आप कई दिनों तक नॉर्मल टैंप्रेचर पर स्टोर करके जब चाहे तब एंजॉय कर सकते हैं
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