Oct 31, 2025
Karishma-upadhyay
पैसे बचाएं और पाएं बढ़िया क्वालिटी, अब घर पर तैयार करें फ्रेश चावल का आटा!
दरअसल चावल के आटे से चीला, उत्तपम और इडली जैसे स्नैक्स हर घर में अक्सर बनाई जाती हैं.
ऐसे में अगर आपके किचन में भी चावल के आटे का इस्तेमाल ज्यादा होता है, लेकिन आप इसे बाजार से नही खरीदना चाहते हैं.
तो आइए आज हम आपको घर पर फ्रेश और बढ़िया क्वालिटी वाला चावल का आटा बनाने की आसान विधि बताते हैं.
इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को पानी में 2 से 3 बार अच्छे से धो लें और लगभग 2 घंटे तक भिगोकर रखें.
क्योंकि जब चावल थोड़ा नरम हो जाता है, तब पीसने में आसानी होती है, फिर चावल को पानी से निकाल लें.
अब चावल को किसी साफ कपड़े या ट्रे में फैला दें और इसे हल्की धूप या पंखे की हवा में 1 से 2 घंटे सूखने दें.
ऐसे में ध्यान रखें कि चावल पूरी तरह से सूख जाए, फिर इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बारीक पीस लें.
अब एक बारीक छलनी लें और इसमें पिसे हुए चावल के आटे को डालकर छान लें, अगर मोटे दाने बचे तो उन्हें दोबारा पीस लें.
लीजिए तैयार है घर पर बना फ्रेश चावल का आटा, अब इसे एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें और इससे अलग-अलग तरह की डिशेज बनाएं.
