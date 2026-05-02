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एक ग्लास में ठंडक का धमाका! घर पर बनाएं कोकोनट लस्सी
Shristi-s
May 02, 2026
May 02, 2026
Shristi-s
एक ग्लास में ठंडक का धमाका! घर पर बनाएं कोकोनट लस्सी
गर्मियों के महीनों में शरीर को ठंडा रखने के लिए लस्सी को एक बेहतरीन ड्रिंक माना जाता है. हालांकि, लोग अक्सर रोज-रोज वही सादी दही वाली लस्सी पीते-पीते बोर हो जाते हैं.
ऐसे में, कोकोनट लस्सी जो नारियल की ठंडक देने वाली खूबियों और दही के पौष्टिक फायदों, दोनों से भरपूर होती है, गर्मियों के मौसम के लिए एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है.
कोकोनट लस्सी न सिर्फ़ स्वाद में लाजवाब होती है, बल्कि नारियल की प्राकृतिक रूप से ठंडक देने वाली तासीर की वजह से, यह आपके पेट को ठंडक का दोगुना आराम देती है.
ऐसे में चलिए जानें कोकोनट लस्सी बनाने की विधि
सामग्री- ताज़ा दही – 2 कप, कसा हुआ ताज़ा नारियल – 1 कप, नारियल पानी – 1/2 कप, चीनी या मिश्री का पाउडर, इलायची पाउडर – एक चुटकी, बर्फ के टुकड़े – 4-5, सूखे मेवे
सबसे पहले, गाढ़ा दही और नारियल का दूध एक मिक्सर जार या ब्लेंडर में डालें. अगर आप ताज़ा नारियल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे पहले ही बारीक पीस लें.
मिश्रण में चीनी (स्वादानुसार), इलायची पाउडर और बर्फ के कुछ टुकड़े डालें.
अगर लस्सी ज़्यादा गाढ़ी लगे, तो आप उसका गाढ़ापन ठीक करने के लिए थोड़ा सा नारियल पानी मिला सकते हैं.
तैयार कोकोनट लस्सी को सर्विंग ग्लास में डालें. ऊपर से नारियल के लच्छों या सूखे मेवों से सजाएँ, और ठंडा-ठंडा परोसें.
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