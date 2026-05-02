एक ग्लास में ठंडक का धमाका! घर पर बनाएं कोकोनट लस्सी

सामग्री- ताज़ा दही – 2 कप, कसा हुआ ताज़ा नारियल – 1 कप, नारियल पानी – 1/2 कप, चीनी या मिश्री का पाउडर, इलायची पाउडर – एक चुटकी, बर्फ के टुकड़े – 4-5, सूखे मेवे