घर पर नेचुरल तरीके से बीबी क्रीम कैसे बनाएं?

घर पर BB क्रीम बनाने के लिए, सबसे पहले एक साफ कटोरी लें और उसमें चंदन पाउडर और गुलाब जल डालें; उन्हें अच्छी तरह मिला लें. पक्का कर लें कि मिश्रण में कोई गांठ न रह जाए.