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घर पर नेचुरल तरीके से बीबी क्रीम कैसे बनाएं?
Shristi-s
May 10, 2026
May 10, 2026
Shristi-s
Fघर पर नेचुरल तरीके से बीबी क्रीम कैसे बनाएं?
अगर आप रोज ऑफिस या कॉलेज जाते हैं और नो-मेकअप लुक पसंद करते हैं, तो BB क्रीम आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है.
यह आपकी स्किन को हल्का कवरेज देती है और आपके चेहरे पर एक नैचुरल ग्लो लाती है.
आज हम आपको दिखाएंगे कि नैचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके घर पर BB क्रीम कैसे बनाई जाए.
एक ऐसी रेसिपी जो आपकी स्किन को मुलायम, हाइड्रेटेड और फ्रेश रखने में मदद करेगी.
सामग्री- 1 चम्मच चंदन पाउडर, गुलाब जल, 1/2 चम्मच एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन, एक चुटकी हल्दी, 1 चम्मच कॉम्पैक्ट पाउडर (आपकी स्किन टोन से मैच करता हुआ), 1/2 चम्मच प्राइमर.
गुलाब और चंदन का इस्तेमाल करके घर पर BB क्रीम कैसे बनाएं
घर पर BB क्रीम बनाने के लिए, सबसे पहले एक साफ कटोरी लें और उसमें चंदन पाउडर और गुलाब जल डालें; उन्हें अच्छी तरह मिला लें. पक्का कर लें कि मिश्रण में कोई गांठ न रह जाए.
इसके बाद, कटोरी में एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन डालें और अच्छी तरह मिलाकर एक चिकना पेस्ट बना लें. अब, एक चुटकी हल्दी डालें..
अब, थोड़ी मात्रा में कॉम्पैक्ट पाउडर डालें जो आपकी स्किन टोन से मैच करता हो, और सभी चीज़ों को तब तक मिलाएं जब तक वे एक क्रीमी पेस्ट न बन जाएं.
आखिर में, मिश्रण में थोड़ा सा प्राइमर (या मॉइस्चराइज़र) डालें और इसे एक आखिरी बार अच्छी तरह मिला लें. जाएं.
तैयार BB क्रीम को एक छोटे, साफ डिब्बे में निकाल लें, इसे फ्रिज में रखें, और 5–6 दिनों के अंदर इस्तेमाल कर लें.
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