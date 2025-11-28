✕
Nov 28, 2025
Karishma-upadhyay
खुद को स्वीकारने से करें सेल्फ लव की शुरुआत, जानें सेल्फ एक्सेप्टेन्स के 3 असरदार तरीके!
ज्यादातर लोग खुशी को तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उदासी, गुस्सा या डर जैसी फीलिंग्स को स्वीकार नहीं कर पाते हैं.
अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करें-
बता दें कि सेल्फ एक्सेप्टेन्स अपनाने की शुरुआत अपनी फीलिंग्स को पहचानने और उन्हें स्वीकार करने से होती है.
ऐसे में अगर आप दुखी हैं या अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो अपनी फीलिंग्स को दबाने के बजाए स्वीकार करें कि आप दुखीं हैं.
सोशल मीडिया के इस दौर में ज्यादातर लोग दूसरों से खुद की तुलना करने लगे हैं, जो कि बेहद गलत चीज है.
खुद की तुलना न करें-
दरअसल हर इंसान की कहानी और संघर्ष अगल होती है और तुलना करने से हम केवल अपनी मेहनत और संघर्षों की कीमत कम कर देते हैं.
ऐसे में दूसरों से खुद की तुलना करते वक्त हमेशा अपने अंदर की पॉजिटिव चीजों को जरूर याद करें, जिनके लिए आप आभारी हैं.
दरअसल हर इंसान में अच्छाई के साथ-साथ बुराइयां भी होती हैं, तो अच्छाई के साथ बुराइयां भी एक्सेप्ट करनी चाहिए.
अपनी कमियों को अपनाएं-
अगर आप सेल्फ एक्सेप्टेन्स अपना रहे हैं, तो अपनी अच्छाइयों के साथ-साथ अपनी कमियों को भी, स्वीकार करना सीखें.
ऐसे में बुराइयों के लिए खुद को दोष देने से अच्छा है कि आप उन्हें स्वीकार करके सुधारने के लिए छोटे-छोटे कदम जरूर उठाएं.
