Oct 10, 2025
Karishma-upadhyay
मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार, जानें कैसे रखें खुद को स्ट्रेस फ्री!
इस बात से तो आप वाकिफ ही होंगे कि मानसिक तनाव वाकई शरीर और मन दोनों पर गहरा असर डालता है.
अगर आप भी मानसिक तनाव से परेशान हैं, तो आप नहीं जानते कि ये आपको किसी गंभीर बीमारियों का शिकार बना सकता है.
ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि खुद को स्ट्रेस फ्री रखने और मानसिक तनाव से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए.
मन को शांत रखने के लिए रोजाना ध्यान और प्राणायाम करें.
ध्यान और प्राणायाम-
कोशिश करें कि फाइबर और विटामिन से भरपूर आहार लें, साथ ही हाइड्रेशन पर भी ध्यान दें.
संतुलित आहार-
रोजाना कम से कम 30 मिनट की वॉक या कोई हल्की एक्सरसाइज जरूर करें.
वॉक या एक्सरसाइज-
मानसिक तनाव को कम करने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद जरूर लें.
नींद पूरी लें-
अपना स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम कर दें और खासकर रात के समय मोबाइल या लैपटॉप न देखें.
स्क्रीन टाइम-
अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से शेयर करें, इससे आपका दिमाग और मन दोनों हल्का होगा.
मन की बात-
