डेंटल प्रॉब्लम्स की छुट्टी! ब्रश के बिना ऐसे रखें मुंह साफ

बचपन से ही हमें सिखाया जाता है दांतों को साफ रखना चाहिए जिसके लिए ब्रश करने को कहते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दातों की सफाई के लिए ब्रशिंग कंपल्सरी नहीं है
आप चाहें तो अपनी लाइफस्टाइल में कुछ आसान आदतों को शामिल करके भी दातों की समस्या को बढ़ने से रोक सकते हैं और स्वस्थ-चमकीले दांत मेंटेन सकते हैं
आप चाहें तो अपनी लाइफस्टाइल में कुछ आसान आदतों को शामिल करके भी दातों की समस्या को बढ़ने से रोक सकते हैं और स्वस्थ-चमकीले दांत मेंटेन सकते हैं
रोजाना ब्रश करना, न करना आपकी चॉइस है लेकिन रोजाना जीभ साफ करना खाना खाने की तरह अनिवार्य काम है जो बैक्टीरिया दूर करके सांसों में ताजगी भर देता है
दातों को ब्रश करने के बजाए रोजाना फ्लॉस करके भी गंदगी और बैक्टीरिया साफ किए जा सकते हैं, इससे मसूढ़ों के रोग और कैविटी रोकने में मदद मिलती है
एक अच्छा एल्कोहॉल फ्री माउथवॉश आपके मुंह के 99.99 बैक्टीरिया खत्म कर सकता है, यह मुंह की दुर्गंध दूर करके ताजगी का अहसास कराता है
जितना हो सके, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और खुद को हाइड्रेडिट रखें जिससे मुंह में लार बढ़ेगी और खाने के छोटे-छोटे कण अपने आप धुल जाएंगे
दातों में बैक्टीरिया, कैविटी और बीमारी पनपने के पीछे मिठाई एक मुख्य कारण है, मीठा खाने से दातों में जल्दी सड़न पैदा होती है इसलिए मीठा लिमिट में खाएं
ब्रश से दातों को हल्के हाथ से ही साफ करें, जोर से रगड़ें नहीं और हां, अपने टूथब्रश को 3-4 महीने में बदलते रहेंगे तो कभी डेंटल ईशू नहीं होंगे.