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गर्मियों में स्किन को कैसे रखें हेल्दी?
Jun 23, 2026
Kunal-mishra
एलोवेरा जेल ऐसे में एलोवेरा जेल लगा सकते हैं.
मॉइश्चुराइजर लगाएं ऐसे में मॉइश्चुराइजर लगा सकते हैं.
गर्म पानी से बचें ऐसे में आपको गर्म पानी से बचना चाहिए.
भरपूर पानी पिएं ड्राई स्किन से बचने के लिए भरपूर पानी पिएं.
सनस्क्रीन लगाएं ड्राई स्किन से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाएं.
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