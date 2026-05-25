खराब होने से बचाएं हरा धनिया! जानिए 5 बेस्ट स्टोरिंग हैक्स

धनिए की पत्तियों को साफ करके सुखा लें और एयरटाइट डिब्बे में नीचे टिश्यू पेपर बिछाएं. पहले धनिया रखें फिर ऊपर से एक और टिश्यू पेपर रखकर डिब्बे को बंद कर दें