Oct 19, 2025
Team-inkhabar
घिसी-पिटी सेक्स लाइफ बन जाएगी मजेदार, आजमाएं ये 7 टिप्स
बोरिंग सेक्स लाइफ कई बार रिश्तों में दूरियों की वजह बन जाती है. ऐसे में रिश्तों को छोड़ देने से नहीं, बल्कि उसे मजेदार बनाने के लिए कुछ तरीकों को अपनाएं.
सेक्स लाइफ को अकेले मजेदार नहीं बनाया जा सकता है. इसके लिए पार्टनर से खुलकर बात करें.
खुलकर बात करें
कई बार सेक्स की इच्छा कमजोर या कम हो जाती है. ऐसे में पार्टनर के साथ सेक्स की बातें करने से इच्छा जाग सकती है.
सेक्स की बातें करें
सेक्स का मतलब सिर्फ इंटरकोर्स नहीं होता है. ऐसे में सेक्स से पहले फोरप्ले पर जरूर फोकस करें.
फोरप्ले
एक ही पोजिशन में लंबे समय से सेक्स कर रहे हैं. तो इसे दिलचस्प बनाने के लिए नई पोजिशन या जगह ट्राई कर सकते हैं.
नई पोजिशन
जरूरी नहीं है कि जब आपकी इच्छा होती है, तब पार्टनर का भी मूड रहे. ऐसे में दोनों की जरूरतों को समझें और फिर उस अनुसार आगे बढ़ें.
सेक्स ड्राइव को समझें
सेक्स लाइफ को मजेदार और शानदार बनाने के लिए कीगल एक्सरसाइज करना फायदेमंद हो सकता है.
कीगल एक्सरसाइज
कीगल एक्सरसाइज
कैसे करें?
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Disclaimer
