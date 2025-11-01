✕
कैसे पहचाने रुद्राक्ष असली है या नकली? जानें यहां
हिंदू धर्म में रुद्राक्ष का बेहद पवित्र बताया गया है और इसका संबंध भगवान शंकर जी से बताया गया है.
शिवपुराण के अनुसार, रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है और इसे पहनने से शिव की कृपा आप पर बनी रहती है.
लेकिन ज्यादातर लोग नहीं पता होता है कि उन्होंने जो रुद्राक्ष पहना है, वो असली है या नकली, चलिए जानते हैं यहां कैसे पहचाने
पहला तरीका- असली-और नकली रुद्राक्ष पहचाने के लिए पानी में डालकर देखे
अगर रुद्राक्ष पानी में डूब जाएं तो ये असली है और अगर तैरने लगे तो समझें आपके पास नकली रुद्राक्ष है
क्योंकि रुद्राक्ष का वजन ज्यादा होता है इसलिए वो पानी में डूब जाता है.
दूसरा तरीका- रुद्राक्ष को बारीकी से देखने पर इसकी पहचान की जा सकती है. असली रुद्राक्षका छिद्र प्राकृतिक है और इसकी सतह खुरदरी होती है
वहीं नकली रुद्राक्ष में छेद कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं और इनकी सतह भी चिकनी होती है
तीसरा तरीका - रुद्राक्ष को कुछ घंटों के लिए पानी में उबालें, अगर रंग न निकले या उस पर कोई असर न हो तो वह असली होगा.
