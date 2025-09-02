असली और नकली शहद की पहचान करने के 4 आसान तरीके

आजकल लोग अपने आहार में शहद का खूब सेवन करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाज़ार में मिलने वाला शहद असली है या नकली?

नकली शहद के सेवन से फैटी लिवर जैसी समस्याएँ हो सकती हैं और शरीर से विषाक्त पदार्थ भी ठीक से बाहर नहीं निकल पाते।

एक गिलास पानी लें और उसमें थोड़ा शहद मिलाएँ। असली शहद धीरे-धीरे नीचे बैठता है, जबकि नकली शहद तुरंत पानी में घुल जाता है।

अंगूठे और उंगली के बीच शहद की एक बूंद डालें। असली शहद में मोटे तार बनेंगे, जबकि मिलावटी शहद जल्दी बह जाएगा।

एक चम्मच में शहद लें और उसे घुमाएँ। असली शहद धीरे-धीरे नीचे गिरता है और चिपचिपा रहता है। नकली शहद बहुत जल्दी बहता है और पतला लगता है।

असली शहद खाने मे हल्का मीठा सा लगता है, लेकिन नकली शहद बहुत ज्यादा मीठा और बनावटी लगता है।