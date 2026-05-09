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नकली दूध, घी, मावा, फल- ऐसे पहचानें!

Kajal-jain
May 09, 2026
May 09, 2026
Kajal-jain

दूध में गाढ़ापन और मात्रा बढ़ाने के लिए डिटर्जेंट और मिल्क पाउडर मिलाए जाते हैं, नकली दूध हाथ में रगड़ने पर झाग बनाने लगता है

फलों को चमकदार बनाने के लिए मोम की परत चढ़ाई जाती है, इसकी सतह को चाकू से खुरचकर चेक करें. इंजेक्शन के दाग होने पर भी न खरीदें

देसी घी में आलू, आरारोट व रिफाइंड तेल मिलाए जाते हैं, इसमें आयोडीन सॉल्यूशन मिलाएं, घी नीला हो जाए तो इसमें स्टार्च की मिलावट है

घी या तेल में डालते ही नकली हींग लाल रंग की हो जाती है. असली हींग को जलाएं तो ये जल्दी आग पकड़ती है, जबकि नकली हींग के साथ ऐसा नहीं होता

सफेद या हल्के पीले रंग का मावा मिलावटी हो सकता है. हाथ पर रगड़ने से घी मावा छोड़ता है तो ये शुद्ध है, लेकिन रबड़ जैसा हो तो ये नकली मावा है

शहद को पानी में डालकर चेक करें, यदि शहद पानी में नीचे बैठ जाए तो ये असली है, मिलावटी शहद पानी में बैठने के बजाए घुल जाता है

काली मिर्च को पानी में डालकर चेक कीजिए, दाने पानी पर तैरने लगें तो ये पपीते के बीज हो सकते हैं, असली दाने पानी में डूब जाते हैं

हल्दी में पीला रंग मिलाकर बेचा जाता है, इसे पानी में डालें, पानी का रंग तुरंत पीला हो जाए और हल्दी नीचे बैठ जाए तो समझें ये नकली हल्दी है

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