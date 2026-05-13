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छत पर उगाएं भर्ते वाला बड़ा बैंगन!

Kajal-jain
May 13, 2026
May 13, 2026
Kajal-jain

यदि आपको भी बैंगन का भर्ता खाना पसंद है तो अब घर पर ही गमले में ताजा बैंगन उगा सकते हैं. इसका प्रोसेस बेहद आसान है

बस गमले में अच्छी मिट्टी और किचन वेस्ट से बनी खाद डालनी है और बैंगन के बीज लगाकर पानी देना है

इसके बाद सूरज की रोशनी और पौधे की सही देखभाल करते हुए कुछ ही दिन में बैंगन मिलने लगेंगे. ये है पूरा तरीका

सबसे पहले किचन वेस्ट या कोकोपिट से खाद तैयार करें और इसे गमले की मिट्टी में ठीक प्रकार मिला दें

गमले में बैंगन की अच्छी क्वालिटी के बीज लगाएं और पानी देकर रोजाना 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप दिखाएं

गमले की मिट्टी को तम रखें. खरपतवार, पीले पत्ते या कीडे आदि हटाते रहे. जरूरत पड़ने पर नीम का पानी और खाद डालें

इन सभी छोटी-छोट बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको 40 से 50 दिन के अंदर ही बैंगन मिलने लग जाएंगे.

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