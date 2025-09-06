अपने दातों की सड़न और सूजन जैसे परेशानियों से छुटकारा पाना है? तो अपनाए ये घरेलू नुस्खे और चमकदार दांत

\u0926\u093e\u0902\u0924 \u0938\u0921\u093c\u0928 \u0914\u0930 \u092e\u0938\u0942\u0921\u093c\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0938\u0942\u091c\u0928 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0918\u0930 \u0915\u0947 \u0928\u0941\u0938\u094d\u0916\u0947 \u092c\u0939\u0941\u0924 \u0915\u093e\u092e \u0906\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0928\u092e\u0915 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0917\u0941\u0928\u0917\u0941\u0928\u0947 \u092a\u093e\u0928\u0940 \u0938\u0947 \u0915\u0941\u0932\u094d\u0932\u093e \u0915\u0930\u0947\u0902, \u0939\u0932\u094d\u0926\u0940 \u0932\u0917\u093e\u090f\u0901 \u0914\u0930 \u0938\u0930\u0938\u094b\u0902 \u0924\u0947\u0932-\u0928\u092e\u0915 \u0938\u0947 \u092e\u0938\u0942\u0921\u093c\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092e\u093e\u0932\u093f\u0936 \u0915\u0930\u0947\u0902\u0964 \u0907\u0938\u0938\u0947 \u0926\u093e\u0902\u0924 \u092e\u091c\u093c\u092c\u0942\u0924 \u0914\u0930 \u092e\u0938\u0942\u0921\u093c\u0947 \u0920\u0940\u0915 \u0930\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964