अपने दातों की सड़न और सूजन जैसे परेशानियों से छुटकारा पाना है? तो अपनाए ये घरेलू नुस्खे और चमकदार दांत

ये समस्या के बढ़ने से पहले अपनाए ये घरेलू नुस्खे जो देगे आपको परेशानियों से राहत।

गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ला करें, इससे आपको आराम मिलेगा।

हल्दी मसूड़ों पर लगाने से दर्द और सूजन जल्दी घटेती है।

सरसों के तेल में नमक मिलाकर मसाज करने से फायदा मिलता है।

इन नुस्खों से दांत मजबूत होते है औ मसूड़े भी स्वस्थ रहते है।

