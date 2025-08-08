स्किन ग्लो चाहिए? खाएं ये  सुपरफूड – असर दिखेगा हफ्तों में!

बीटा कैरोटीन और विटामिन A से भरपूर गाजर स्किन को डिटॉक्स करता है और दाग-धब्बे कम करता है।

ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर अखरोट स्किन को टाइट और यंग बनाए रखता है।

लाइकोपीन नामक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, टमाटर स्किन को सन डैमेज से बचाता है और नेचुरल ग्लो देता है।

खीरा 95% पानी से भरपूर होता है और स्किन को ठंडक और फ्रेशनेस देता है।

नारीयल पानी. डिहाइड्रेशन दूर करता है और स्किन को नेचुरल चमक प्रदान करता है।

एलोवेरा स्किन की सूजन कम करता है और चेहरे को नेचुरल हाइड्रेशन देता है।