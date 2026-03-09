✕
म्यूचुअल फंड बेचे बिना मिलेगा लोन, जानें आसान तरीका
Shubahm-srivastava
Mar 09, 2026
Mar 09, 2026
Shubahm-srivastava
म्यूचुअल फंड बेचे बिना मिलेगा लोन, जानें आसान तरीका
म्यूचुअल फंड बेचे बिना मिलेगा लोन, जानें आसान तरीका
अचानक पैसों की जरूरत
जरूरत पड़ने पर लोग म्यूचुअल फंड बेचने का सोचते हैं.
अचानक पैसों की जरूरत
जरूरत पड़ने पर लोग म्यूचुअल फंड बेचने का सोचते हैं.
म्यूचुअल फंड पर लोन
म्यूचुअल फंड बेचे बिना भी उस पर लोन लिया जा सकता है.
म्यूचुअल फंड पर लोन
म्यूचुअल फंड बेचे बिना भी उस पर लोन लिया जा सकता है.
यूनिट्स रहती हैं सुरक्षित
लोन में यूनिट्स बिकती नहीं, केवल गिरवी रखी जाती हैं.
यूनिट्स रहती हैं सुरक्षित
लोन में यूनिट्स बिकती नहीं, केवल गिरवी रखी जाती हैं.
रिटर्न मिलता रहता
लोन के दौरान भी निवेश पर रिटर्न मिलता रहता है.
रिटर्न मिलता रहता
लोन के दौरान भी निवेश पर रिटर्न मिलता रहता है.
कितना मिल सकता लोन
बैंक आमतौर पर निवेश का 50%–70% तक लोन देते हैं.
कितना मिल सकता लोन
बैंक आमतौर पर निवेश का 50%–70% तक लोन देते हैं.
ब्याज दरें कम
यह सिक्योर्ड लोन है, इसलिए ब्याज दरें पर्सनल लोन से कम.
ब्याज दरें कम
यह सिक्योर्ड लोन है, इसलिए ब्याज दरें पर्सनल लोन से कम.
बाजार गिरावट में फायदा
मार्केट गिरने पर यूनिट्स बेचने से बेहतर लोन लेना.
बाजार गिरावट में फायदा
मार्केट गिरने पर यूनिट्स बेचने से बेहतर लोन लेना.
शॉर्ट टर्म जरूरत
छोटी वित्तीय जरूरतों के लिए यह स्मार्ट विकल्प माना जाता है.
शॉर्ट टर्म जरूरत
छोटी वित्तीय जरूरतों के लिए यह स्मार्ट विकल्प माना जाता है.
Read More
म्यूचुअल फंड बेचे बिना मिलेगा लोन, जानें आसान तरीका
रूसी से भर गया है पूरा सिर? घर पर ट्राई करें ये आसान उपाय
शकीरा की सिजलिंग तस्वीरे देख आप भी हो जाएंगे दीवाने
इस फल को खाने से किडनी से मिलेगा छुटकारा