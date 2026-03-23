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शरीर में कैसे पूरी करें प्रोटीन की कमी?
Preeti-rajput
Mar 23, 2026
Mar 23, 2026
Preeti-rajput
प्रोटीन शरीर में त्वचा, बाल और हड्डियों के निर्माण में मदद करता है. साथ ही इम्यूनिटी भी मजबूत करता है.
डाइट में प्रोटीन की कमी अधिक जंक फुड खाने, खराब खानपान या बीमारी के कारण हो सकती है.
अंडा प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है. रोजाना एक या दो अंडे खाने से शरीर को जरूरी अमीनो एसिड मिलते हैं, जिससे मसल्स मजबूत होती हैं.
दालें, चना, राजमा और अन्य बीन्स प्रोटीन से भरपूर होते हैं. इन्हें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.
दूध, पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोटीन के बेहतरीन सोर्स हैं. इन्हें नियमित खाने से शरीर को ताकत मिलती है.
बादाम, मुंगफली और चीया सीड्स में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है. इन्हें स्नैक के रुप में खाने से शरीर को फैट और प्रोटीन मिलते हैं.
सोयाबीन और टोफू शाकाहारी लोगों के लिए बेहतरीन प्रोटीन सोर्स है. इन्हें डाइट में शामिल करने से भरपूर प्रोटीन मिलता है.
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