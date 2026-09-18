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पीएफ में कैसे KYC कैसे करें?
Kunal-mishra
Sep 18, 2026
Sep 18, 2026
Kunal-mishra
पीएफ में कैसे KYC कैसे करें?
पोर्टल पर करें लॉगिन इसके लिए आपको EPFO Member Portal पर जाना है.
केवाईसी ऑप्शन चुनें अब आपको मेनू में से 'Manage' पर जाना है और UAN डालना है.
दस्तावेज चुनें अब आपको दस्तावेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
अपलोड करें मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड कर दें.
सेव और सबमिट करें इसके बाद आपको सेव और सबमिट पर जाकर इसे सेव कर देना है.
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