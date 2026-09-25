✕
बैंक में एफडी कैसे कराई जाती है?
Kunal-mishra
Sep 25, 2026
Sep 25, 2026
Kunal-mishra
बैंक में एफडी कैसे कराई जाती है?
नजदीकी बैंक जएं एफडी कराने के लिए सबसे पहले नजदीकी बैंक जाएं
FD Application Form इसके बाद आपको FD Application Form भरना होगा.
जरूरी दस्तावेज लगाएं इसके बाद आपको जरूरी दस्तावेजों को अटैच करना होगा.
नॉमिनी की जानकारी भरें एफडी कराते समय नॉमिनी की भी जानकारी भरें.
FD Receipt लें प्रक्रिया पूरी होने के बाद बैंक से FD Receipt ले लें.
Read More
बैंक में एफडी कैसे कराई जाती है?
‘पहला प्यार दूसरी बार’ फिल्म के स्टारकास्ट
होम लोन के लिए कैसे करें आवेदन?
कौन हैं संदीपा विर्क, कमरे में डायरेक्टर ने कंप्रोमाइज की रखी थी डिमांड?