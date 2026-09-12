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irctc पर अकाउंट कैसे बनाएं?
Kunal-mishra
Sep 12, 2026
Sep 12, 2026
Kunal-mishra
irctc पर अकाउंट कैसे बनाएं?
ऐप इंस्टॉल करें सबसे पहले आपको फोन में irctc की ऐप इंस्चॉल करनी है.
रजिस्टर करें अब आपको इसमें रजिस्टर कर लेना है.
जानकारी भरें इसके बाद अपनी पूरी डिटेल भर दें.
ओटीपी डालें अब आपके पास एक ओटीपी आएगा, जिसे भरना होगा.
पर्सनल डिटेल इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल भरनी होगी.
अकाउंट पूरा करें अब आपको अकाउंट को सबमिट कर देना है.
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