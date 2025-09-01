रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और हड्डियां को मजबूत, देगी और अनगिनत फायदे

रागी रोटी खाने से शुगर लेवल बैलेंस रहता है क्योंकि इसका GI कम होता है।

रागी रोटी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और आयरन जैसे तत्व होते हैं।

रागी की रोटी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती है (कैल्शियम की वजह से)।

इसमें आयरन होता है जो शरीर में खून की कमी (एनीमिया) को दूर करता है।

ज्यादा फाइबर होने से डाइजेशन ठीक रहता है और पेट अच्छी तरह काम करता है।

रागी रोटी का सेवन सीमित मात्रा में करें; अधिक खाने से सेहत बिगड़ सकती है।