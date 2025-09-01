रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और हड्डियां को मजबूत, देगी और अनगिनत फायदे

\u0930\u093e\u0917\u0940 \u0930\u094b\u091f\u0940 \u0938\u0947\u0939\u0924 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092c\u0947\u0939\u0926 \u092b\u093e\u092f\u0926\u0947\u092e\u0902\u0926 \u092e\u093e\u0928\u0940 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u092d\u0930\u092a\u0942\u0930 \u092b\u093e\u0907\u092c\u0930, \u0915\u0948\u0932\u094d\u0936\u093f\u092f\u092e, \u092a\u094d\u0930\u094b\u091f\u0940\u0928 \u0914\u0930 \u0906\u092f\u0930\u0928 \u092e\u094c\u091c\u0942\u0926 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948, \u091c\u094b \u0928 \u0938\u093f\u0930\u094d\u092b \u092c\u094d\u0932\u0921 \u0936\u0941\u0917\u0930 \u0915\u094b \u0928\u093f\u092f\u0902\u0924\u094d\u0930\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948 \u092c\u0932\u094d\u0915\u093f \u0939\u0921\u094d\u0921\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092e\u091c\u092c\u0942\u0924, \u092a\u093e\u091a\u0928 \u0915\u094b \u0926\u0941\u0930\u0941\u0938\u094d\u0924 \u0914\u0930 \u0916\u0942\u0928