अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है थायरॉइड? ऐसे करें काबू

अचानक वजन बहुत बढ़ने या घटने लगे, दिल की धड़कन बहुत तेज़ या अनियमित हो, कमजोरी, सांस फूलना या गर्दन में सूजन बढ़ने लगे तो डॉक्टर से जांच कराएं