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8 Tips: नेचुरली काबू हो जाएगा थायरॉइड!

Kajal-jain
Jun 08, 2026
Jun 08, 2026
Kajal-jain

रोजाना एक गिलास एल्कलाइन जूस या एल्कलाइन वॉटर जरूर पिएं. इसमें खीरा, लौकी, कद्दू या गाजर डाल सकते हैं

सुबह कम से कम 20 मिनट के लिए अपनी गर्दन या नाभि पर एक गीला कपड़ा रखें जिससे नसें शांत होगी

अपने खाने में चीनी, डेयरी प्रोडक्ट, तेल, ग्लूटन और नमक का कम से कम इस्तेमाल करें या अवॉइड करें

अपनी डेली डाइट के कम से कम 50 फीसदी हिस्सा में कच्ची सलाद, हेल्दी सब्जी और फलों को एड करें

रोजाना 20-30 मिनट के लिए अपनी त्वचा को सुबह की पहली-हल्की धूप के संपर्क में आने दें

रोजाना कम से कम 30 मिनट फिजिकल एक्टीविटी को दें, फिर चाहे वॉक हो, एक्सरसाइज, योगा या डांस

रोजाना कम से कम 8 घंटे की नींद लें, आइडियल समय रात को 10 बजे से 7 बजे के बीच होता है

हो सके तो नॉन वेजिटेयन फूड, पैकेज्ड फूड, जंक फूड और एल्कोहॉल को अपनी डाइट के बाहर ही रखें

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