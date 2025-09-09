सोशल मीडिया के ट्रेंड में जाने स्ट्रॉबेरी से दांत सफेद करने का जादू

स्ट्रॉबेरी लगाने से दांतों का पीलापन थोड़ी देर के लिए कम दिख सकता है क्योंकि इसमें मैलिक एसिड होता है।

जयपुर के डॉ. निशांत गुप्ता का कहना है कि यह असर केवल ऊपरी सतह तक सीमित रहता है और रोजाना नहीं सुरक्षित है।

2022 के एक रिसर्च में 100% फ्रेश स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करने पर 2-4 दिन में हल्का असर दिखने की बात कही गई।

लेकिन गहरे दाग हटाने में यह असरदार नहीं है, यह सिर्फ पीलेपन को थोड़ी देर के लिए हल्का करता है।

बार-बार इस्तेमाल से एसिड से एनेमल (दांत की ऊपरी परत) कमजोर हो सकती है, जिससे दर्द बढ़ सकता है।

डॉ. निशांत सूचित करते हैं कि बेहतर तरीका है, दिन में दो बार फ्लोराइड टूथपेस्ट से ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और नियमित जांच।