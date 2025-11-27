✕
Nov 27, 2025
Karishma-upadhyay
खुद ही निकलने लगेगी कान के अंदर जमी पीली गंदगी, बस अपनाकर देखें ये 5 घरेलू नुस्खे!
दरअसल कान हमारे शरीर का एक सेंसिटिव अंग है, जिसे गलत तरीके से छेड़ना काफी नुकसानदायक साबित हो सकता हैं.
ऐसे में ज्यादातर लोग कानों की सफाई को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हर बार ये सवाल आ जाता है कि कानों को कैसे साफ किया जाए.
तो आइए आज हम आपको कानों में जमी पीली गंदगी को साफ करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खों और सावधानियों के बारे में बताते हैं.
सरसों, नारियल या ऑलिव ऑयल की कुछ बूंदें हल्का गुनगुना करके कान में डालें, ये गंदगी को नरम करता है, जिससे गंदगी कुछ देर बाद बाहर आ जाती है.
गर्म तेल की बूंद-
नहाते समय हल्के प्रेशर से गुनगुना पानी कान के बाहरी हिस्से में डालें, जिससे कान में जमी गंदगी मुलायम हो और आसानी से साफ हो सके.
गुनगुना पानी-
बेकिंग सोडा को गर्म पानी में मिलाकर ड्रॉपर से 2 बूंद कान में डालें, ये भी गंदगी को तोड़कर बाहर निकालने में मदद करता है.
बेकिंग सोडा सॉल्यूशन-
इन दोनों तेलों को मिलाकर कान के बाहरी हिस्से पर लगाएं, ये कान के अंदर सफाई के साथ जलन और खुजली को भी कम करते हैं.
नारियल तेल और टी-ट्री ऑयल-
तौलिया से सिर ढककर 5 मिनट भाप लें, इससे गंदगी पिघलने लगती है और निकलने में आसानी होती है.
भाप-
कान के अंदर पेन, कील, माचिस, हेयर पिन और कॉटन बड न डालें, साथ ही दर्द, खून या सुनाई कम होने पर डॉक्टर से सलाह लें.
सावधानियां-
