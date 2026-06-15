पैसा ही पैसा होगा! महीने में एक बार लगाएं ऐसा पोंछा!

ज्योतिष और लाल किताब में ऐसी कई रेमेडीज बताई गई है जिससे घर की नकारात्मकता खत्म होगी और धन, सुख, समृद्धि का आगमन होगा
यदि आप घर में रोजाना साफ-सफाई या पोंछा नहीं लगा पाते तो एक रेमेडी जरूर फॉलो करनी चाहिए
वास्तु एक्सपर्ट बताते हैं कि घर में यदि सही तरीके से पोंछा लगाया जाए तो महीने भर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी
एक गिलास में पानी लें. थोड़ा कपूर मिलाएं. अच्छे से उबालें और पोंछा लगाने वाले पानी में मिलाएं
घर के अंदर से मुख्यद्वार की ओर जाते हुए पोंछा लगाए. महीने एक बार ऐसा करने से घर का Aura क्लीन हो जाता है
घर के अंदर से मुख्यद्वार की ओर जाते हुए पोंछा लगाए. महीने एक बार ऐसा करने से घर का Aura क्लीन हो जाता है
हर सप्ताह ऐसा करने से नकारात्मकता घर से बाहर जाती है. खुशहाली और धन का आगमन होता है
हफ्ते में एक बार घर में नमक का पोंछा अवश्य लगाएं. आप चाहें तो नीम का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं
घर के कोनों से धूल-गंदगी न जमने दें. पंखों की सफाई करते रहे. घर के कोनों से मकड़ी के जालों को साफ करते रहें.