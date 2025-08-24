केसर असली है या फिर नकली, घर पर बैठे ही करें पहचान

केसर दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से एक है। लेकिन बाज़ार में नकली केसर भी आसानी से मिल जाता है। तो आप घर पर ही असली केसर की पहचान कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।

असली केसर का रंग लाल या नारंगी होता है, जबकि नकली केसर का रंग कभी-कभी चटक या हल्का होता है।

केसर को सफेद सिरके में डालें। असली केसर धीरे-धीरे हल्का पीला-नारंगी रंग छोड़ेगा, जबकि नकली केसर तुरंत गहरा रंग छोड़ेगा और रेशे घुलने लगेंगे।

गर्म दूध में केसर के कुछ रेशे डालें। असली केसर दूध में धीरे-धीरे रंग छोड़ता है, जबकि नकली केसर बहुत जल्दी रंग छोड़ता है या रंग दूध में जमा रहता है।

केसर की पहचान करने के लिए, एक कांच के जार में गर्म पानी लें और उसमें केसर की कुछ पंखुड़ियाँ डालें। असली केसर धीरे-धीरे रंग छोड़ता है, जबकि नकली केसर तुरंत लाल रंग छोड़ता है।

बता दे कि,असली केसर की खुशबू हल्की और थोड़ी मीठी सी होती है, जबकि नकली केसर की खुशबू बहुत ही तेज़ होती है।