केसर असली है या फिर नकली, घर पर बैठे ही करें पहचान

asli kesar ke dhaage kaise hote hai-\u0915\u0947\u0938\u0930 \u0915\u094b \u0938\u092b\u0947\u0926 \u0938\u093f\u0930\u0915\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0921\u093e\u0932\u0947\u0902\u0964 \u0905\u0938\u0932\u0940 \u0915\u0947\u0938\u0930 \u0927\u0940\u0930\u0947-\u0927\u0940\u0930\u0947 \u0939\u0932\u094d\u0915\u093e \u092a\u0940\u0932\u093e-\u0928\u093e\u0930\u0902\u0917\u0940 \u0930\u0902\u0917 \u091b\u094b\u0921\u093c\u0947\u0917\u093e, \u091c\u092c\u0915\u093f \u0928\u0915\u0932\u0940 \u0915\u0947\u0938\u0930 \u0924\u0941\u0930\u0902\u0924 \u0917\u0939\u0930\u093e \u0930\u0902\u0917 \u091b\u094b\u0921\u093c\u0947\u0917\u093e \u0914\u0930 \u0930\u0947\u0936\u0947 \u0918\u0941\u0932\u0928\u0947 \u0932\u0917\u0947\u0902\u0917\u0947\u0964\n\n