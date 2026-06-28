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घर बैठे पता करें आपका पासपोर्ट बना या नहीं, जानें ऑनलाइन चेक करने का आसान तरीका
Anshika-thakur
Jun 28, 2026
Jun 28, 2026
Anshika-thakur
घर बैठे पता करें आपका पासपोर्ट बना या नहीं, जानें ऑनलाइन चेक करने का आसान तरीका
अब आप घर बैठे ही अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.
अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने का तरीका यहां बताया गया है.
सबसे पहले, पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
होमपेज पर, 'Track Application Status' ऑप्शन पर क्लिक करें.
ड्रॉप-डाउन मेन्यू से 'Passport/PCC/IC/GEP' चुनें.
अपना फाइल नंबर और जन्म तिथि डालें.
स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड डालें.
इसके बाद, 'Track Status' बटन पर क्लिक करें.
आपके पासपोर्ट एप्लीकेशन का लेटेस्ट स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा.
अगर आपका एप्लीकेशन मंजूर हो गया है तो आप पासपोर्ट की प्रिंटिंग, डिस्पैच और डिलीवरी से जुड़ी जानकारी भी देख सकते हैं.
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