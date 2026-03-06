क्या गैस सिलेंडर भी होता है एक्सपायर, जानें कैसे चेक करें डेट?

अगर सिलेंडर की एक्सपायरी डेट निकल चुकी हो तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. नी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए गैस सिलेंडर लेते समय उसकी एक्सपायरी डेट जरूर जांच लें.