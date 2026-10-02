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IRCTC में टिकट कैसे कैंसिल करें?
Kunal-mishra
Oct 02, 2026
Oct 02, 2026
Kunal-mishra
IRCTC में टिकट कैसे कैंसिल करें?
लॉगिन करें टिकट कैंसिल करने के लिए वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करें.
'माय बुकिंग्स' पर जाएं इसके लिए 'बुक्ड टिकट हिस्ट्री' पर क्लिक करें.
पैसेंजर का नाम सलेक्ट करें इसके बाद आपको पैसेंजर का नाम सलेक्टकरना होगा.
कैंसिल टिकट पर क्लिक अब आपको कैंसिल टिकट पर क्लिक करना है.
आ जाएगा रिफंड टिकट कैंसिल करने पर आपको रिफंड आ जाएगा.
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