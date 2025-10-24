✕
Oct 24, 2025
Anuradha-kashyap
सर्दियों में अर्थराइटिस से राहत चाहिए? बस करें ये काम!
सर्दी के मौसम में शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं इससे जोड़ों में दर्द, सूजन और जकड़न बढ़ जाती है, खासकर बुजुर्गों और अर्थराइटिस के मरीजों में.
सर्दियों में अपने शरीर को गर्म रखना बेहद जरूरी है, ऊनी कपड़े और ठंडी हवाओं से बचना जोड़ों के दर्द को कम करता है.
सर्द मौसम में आलस न करें, सुबह या दोपहर में हल्की एक्सरसाइज, योग या वॉक करने से जोड़ों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है और दर्द घटता है.
सरसों, तिल या नारियल तेल को हल्का गर्म करके जोड़ों पर मालिश करें, यह ब्लड फ्लो बढ़ाता है और सूजन कम करने में मदद करता है.
ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन D और कैल्शियम से भरपूर चीजें खाएं, मछली, दूध, बादाम और हरी सब्जियाँ जोड़ों को मजबूत बनाती हैं.
जिन्हें जोड़ों का दर्द है, उन्हें ठंडी सतह पर बैठने या नंगे पैर चलने से बचना चाहिए, इससे दर्द और अकड़न बढ़ सकती है.
सर्दियों में प्यास कम लगती है, पर शरीर में पानी की कमी जोड़ों की लचीलापन घटा सकती है, दिनभर गुनगुना पानी पीते रहें.
अगर दर्द लगातार बढ़ रहा है या सूजन हो रही है, तो लापरवाही न करें, doctor की सलाह से सही इलाज और दवा लें.
